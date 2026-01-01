Live

Один раз атаковала РФ на Харьковщине, на Купянском направлении затишье

Фронт 16:27   01.01.2026
Елена Нагорная
Один раз атаковала РФ на Харьковщине, на Купянском направлении затишье

Один раз атаковали с начала суток российские военные в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал укрепления защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий россиян не отмечено.

В сводке за 31 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковщине зафиксировали 13 боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники сдержали шесть атак РФ около Волчанска, Обуховки и Долгенького, а на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ семь раз в районе Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.

Автор: Елена Нагорная
