Один раз атаковала РФ на Харьковщине, на Купянском направлении затишье
Фото: Генштаб ВСУ
Один раз атаковали с начала суток российские военные в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал укрепления защитников в районе Волчанска.
На Купянском направлении в настоящее время наступательных действий россиян не отмечено.
В сводке за 31 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковщине зафиксировали 13 боев. На Южно-Слобожанском направлении защитники сдержали шесть атак РФ около Волчанска, Обуховки и Долгенького, а на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ семь раз в районе Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.
Дата публикации материала: 1 января 2026 в 16:27