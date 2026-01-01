Live

Где пытались прорваться россияне в Новый год на Харьковщине, сообщил Генштаб

Украина 09:08   01.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
В сводке за 1 января Генштаб ВСУ сообщил, что на Харьковщине зафиксировали 13 боев. 

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники сдержали шесть атак РФ около Волчанска, Обуховки и Долгенького.

А на Купянском – оккупанты штурмовали позиции СОУ семь раз в районе Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки, Шейковки и Глушковки.

«В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера противник нанес 77 авиационных ударов, сбросив 182 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3587 обстрелов, в том числе 84 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6406 дронов-камикадзе», – передают в Генштабе.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Двое пострадавших, били КАБами и БпЛА – Синегубов о сутках в регионе

Автор: Николь Костенко-Лагутина
