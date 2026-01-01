Де намагалися прорватися росіяни на Новий рік на Харківщині, повідомив Генштаб

У зведенні за 1 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківщині зафіксували 13 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники стримали шість атак РФ біля Вовчанська, Обухівки та Довгенького.

А на Куп’янському – окупанти штурмували позиції СОУ сім разів у районі Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки, Шийківки та Глушківки.

“Загалом за минулу добу зафіксовано 131 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Окрім цього, зробив 3587 обстрілів, у тому числі 84 з реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 6406 дронів-камікадзе”, – передають у Генштабі.

Втрати ворога на сьогодні такі: