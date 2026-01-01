Live

Двоє постраждалих, били КАБами та БпЛА – Синєгубов про добу в регіоні

Події 08:50   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє постраждалих, били КАБами та БпЛА – Синєгубов про добу в регіоні

Вранці 1 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни атакували вісім населених пунктів області.

“Внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка”, – зазначив начальник ХОВА.

Протягом доби по регіону прилетіло:

  • два КАБ;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • шість БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено авто, а в Купʼянському – окупанти вдарили по двох приватних будинках.

“У Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (сел. Прудянка); у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Тихопілля); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), багатоквартирний будинок (с. Курилівка)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
