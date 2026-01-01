Двоє постраждалих, били КАБами та БпЛА – Синєгубов про добу в регіоні
Скриншот
Вранці 1 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував, що росіяни атакували вісім населених пунктів області.
“Внаслідок обстрілу в с. Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка”, – зазначив начальник ХОВА.
Протягом доби по регіону прилетіло:
- два КАБ;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- два БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- шість БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджено авто, а в Купʼянському – окупанти вдарили по двох приватних будинках.
“У Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаські Тишки), приватний будинок (сел. Прудянка); у Лозівському районі пошкоджено електромережі (с. Тихопілля); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), багатоквартирний будинок (с. Курилівка)“, – додав Синєгубов.
