Двое пострадавших, били КАБами и БпЛА – Синегубов о сутках в регионе

Утром 1 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали восемь населенных пунктов области.

«В результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады пострадали 76-летний мужчина и 61-летняя женщина», – отметил начальник ХОВА.

В течение суток по региону прилетело:

два КАБ;

десять БпЛА типа «Герань-2»;

дваБпЛА типа «Молния»;

fpv-дрон;

шесть БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено авто, а в Купянском – оккупанты ударили по двум частным домам.

«В Харьковском районе повреждены электросети (с. Черкасские Тишки), частный дом (поселок Прудянка); в Лозовском районе повреждены электросети (с. Тихополье); в Чугуевском районе поврежден частный дом (сел. Старый Салтов), многоквартирный дом (с. Куриловка)», – добавил Синегубов.