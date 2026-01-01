Двое пострадавших, били КАБами и БпЛА – Синегубов о сутках в регионе
Скриншот
Утром 1 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что россияне атаковали восемь населенных пунктов области.
«В результате обстрела в с. Одноробовка Золочевской громады пострадали 76-летний мужчина и 61-летняя женщина», – отметил начальник ХОВА.
В течение суток по региону прилетело:
- два КАБ;
- десять БпЛА типа «Герань-2»;
- дваБпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- шесть БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено авто, а в Купянском – оккупанты ударили по двум частным домам.
«В Харьковском районе повреждены электросети (с. Черкасские Тишки), частный дом (поселок Прудянка); в Лозовском районе повреждены электросети (с. Тихополье); в Чугуевском районе поврежден частный дом (сел. Старый Салтов), многоквартирный дом (с. Куриловка)», – добавил Синегубов.
