В новогоднюю ночь россияне цинично били по жилью – информация от ГСЧС

Утром 1 января в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в течение суток у спасателей было 30 оперативных выездов. Девять из них – на ликвидацию пожаров.

Три возгорания возникли в результате российских обстрелов.

«На Харьковщине спасатели ГСЧС привлекались к тушению трех пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Чугуевском и Купянском районах области. Враг цинично нанес удары БпЛА именно в новогоднюю ночь. Бил исключительно по жилью мирных граждан», – отметили спасатели.

Так в поселке Старый Салтов горел частный дом на площади 100 квадратных метров, также в селе Кирилловка Чугуевского районе в результате попаданий пылала крыша дома – огонь охватил 50 квадратных метров.

«В поселке Великий Бурлук Купянского района — частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 метров квадратных. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.