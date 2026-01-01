В новогоднюю ночь россияне цинично били по жилью – информация от ГСЧС
Утром 1 января в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что в течение суток у спасателей было 30 оперативных выездов. Девять из них – на ликвидацию пожаров.
Три возгорания возникли в результате российских обстрелов.
«На Харьковщине спасатели ГСЧС привлекались к тушению трех пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Чугуевском и Купянском районах области. Враг цинично нанес удары БпЛА именно в новогоднюю ночь. Бил исключительно по жилью мирных граждан», – отметили спасатели.
Так в поселке Старый Салтов горел частный дом на площади 100 квадратных метров, также в селе Кирилловка Чугуевского районе в результате попаданий пылала крыша дома – огонь охватил 50 квадратных метров.
«В поселке Великий Бурлук Купянского района — частный дом, хозяйственная постройка и гараж на общей площади 110 метров квадратных. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших», – отметили в ГСЧС.
Читайте также: 218 человек спасли бойцы ГСЧС на Харьковщине в 2025 году (итоги года)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, обстрелы, пожары, прилеты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В новогоднюю ночь россияне цинично били по жилью – информация от ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 января 2026 в 08:35;