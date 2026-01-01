Live

У новорічну ніч росіяни цинічно били по житлу – інформація від ДСНС

Події 08:35   01.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 1 січня в ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що протягом доби у рятувальників було 30 оперативних виїздів. Дев’ять із них – на ліквідацію пожеж. 

Три загоряння виникли внаслідок російських обстрілів.

“На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп’янському районах області. Ворог цинічно завдав ударів БпЛА саме у новорічну ніч. Бив виключно по житлу мирних громадян”, – зазначили рятувальники.

Так у селищі Старий Салтів горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів, також у селі Кирилівка Чугуївського району внаслідок попадань палав дах будинку – вогонь охопив 50 квадратних метрів.

“У селищі Великий Бурлук Куп’янського району — приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 метрів квадратних. На щастя в усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих”, – зазначили у ДСНС.

Читайте також: 218 людей врятували бійці ДСНС на Харківщині у 2025 році (підсумки року)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна