Росіяни в Новий рік «розслабилися» на Харківщині, відомі їхні цілі на січень

Російські військові в Харківській області у новорічні свята зосереджені на промацуванні лінії оборони та перегрупуванні, розповів в етері нацмарафону речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“Останні кілька днів дуже активних боєзіткнень немає. Росіяни проводять активне перегрупування. Взагалі, видається, що серед двох тактик: або кошмарити нас на свята, або самим трішки на свята розслабитися і перейти до промацування та перекидання військ – вони обрали останню”, – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він констатував, що масових спроб російських ДРГ проникати в тилові райони Харківщини на ці свята не спостерігалось.

“Уже очевидно, що в них є цілі на січень. Уже приблизно очевидні ці цілі, але вони не дуже відрізняються від того, що вони ставили перед собою, наприклад, наприкінці осені. А саме обійти Вовчанськ, ліквідувати український плацдарм на схід від Куп’янська, пройти до Лиману і провести інфільтрацію в той самий Лиман. Але, чесно кажучи, як тоді не виходило, так будемо сподіватися, що і в наступні місяці успіху в них не буде”, – додав Трегубов.