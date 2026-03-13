“У росіян виникла серйозна проблема”. Що відбувається в районі Вовчанська

“Дуже цікава подія” відбувається на Вовчанському напрямку, повідомив в огляді на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Він детально розповів про дії окупантів тут та заявив, що в росіян виникла серйозна проблема.

Коваленко констатує: в районі Вовчанська війська РФ досі не контролюють південно-східну частину міста.

“Крім цього, частину ще на півдні локації (одразу на північ, північно-східний напрямок від населеного пункту Вільча) вони, м’яко кажучи, не даються російським окупантам, щоб вони їх взяли під свій контроль. Отже, зараз ми можемо говорити про те, що у росіян виникла серйозна проблема. По всій південно-східній частині від Вовчанська вони не можуть контролювати південно-східну як самого міста частину, а також і мати можливість в перспективі вихід далі в напрямку на Білий Колодязь”, – зазначив аналітик.

Він нагадав, що вихід на Білий Колодязь був один з планів окупантів.

“Російські окупанти, маючи закріплені позиції як в західній частині Вовчанська, а також на південь від Гатища та Огірцевого, по південному берегу річки Вовча в самому лісовому масиві, вони намагаються вийти на Графське, вони намагаються прорватися на Семенівку. При цьому, не маючи повного контролю над Цегельним та Лиманом. І все це вказує на те, що у росіян зараз стає планом повністю взяти під свій контроль увесь лівий берег Сіверського Донця до самої Семенівки, Шестерівки, Верхньої Писарівки. Вони обрали зараз основною своєю задачою не стільки сформувати на південь від Вовчанська зону контролю, скільки саме рухатись там, де в них є закріплена зона”, – сказав Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Це, продовжує він, говорить про те, що для окупантів наразі у пріоритеті – повний контроль саме цієї ділянки із подальшим руком вздовж лівого берега Сіверського Дінця на південь. Але і тут є нюанс.

“Який полягає в тому, що їм для цього доводиться витягуватися в такі досить “довгі кишки”. До Семенівки від Синельникового, яке, до речі, росіяни повністю не контролюють, а використовують обхідні шляхи. Щоб вийти на Семенівку малими тактичними групами, їм доводиться долати від закріплених зон контролю до 4 кілометрів. Ці 4 кілометри можна перерізати у разі, якщо є відповідний на це ресурс, або взяти під свій контроль дистанційно, завдаючи відповідних ударів”, – повідомив Коваленко.

Він також зазначив, що за два роки наступальної кампанії на півночі Харківщини військам РФ вдалося захопити 223 кв км.

“Все це вказує на деградацію наступальних можливостей росіян, за якими ми поступово вже спостерігаємо не перший тиждень, і я б сказав би, не перший місяць”, – підсумував Коваленко.