Біля Куп’янська росіяни поновили штурми 27 квітня – Генштаб ЗСУ
Найгарячіше вдень 27 квітня було на півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів намагалися прорвати оборону українських захисників і атакували біля Тернового, Стариці та Охрімівки. Один з боїв досі точиться.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази йшли на штурм у бік Куп’янська, Кіндрашівки, Ківшарівки та Новоосинового.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість атак окупантів, що намагалися просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.
Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 19:09;