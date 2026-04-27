Біля Куп’янська росіяни поновили штурми 27 квітня – Генштаб ЗСУ

Найгарячіше вдень 27 квітня було на півночі Харківської області та на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни шість разів намагалися прорвати оборону українських захисників і атакували біля Тернового, Стариці та Охрімівки. Один з боїв досі точиться.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази йшли на штурм у бік Куп’янська, Кіндрашівки, Ківшарівки та Новоосинового.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили шість атак окупантів, що намагалися просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.