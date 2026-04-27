Чемпіоном Європи з шахів став 17-річний Роман Дегтярьов з Харкова

Спорт 17:56   27.04.2026
Оксана Якушко
17-річний Роман Дегтярьов обійшов пів тисячі суперників і завоював статус міжнародного гросмейстера, повідомляє Харківська міськрада.

«Те, що Роман Дегтярьов продемонстрував у Катовіце, – справді вищий пілотаж. Бо він почав турнір на 126-й позиції серед пів тисячі учасників, а в підсумку забрав одноосібне «золото», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Унікальність Дегтярьова в тому, що 17-річний спортсмен здобув перемогу і став першим в історії шахістом, який отримав титул чемпіона Європи без звання гросмейстера, зазначили у ХОВА.

Мер наголосив, що до перемоги хлопець готувався в умовах війни. Адже юнак навчається у Каразинському університеті, живе та тренується у Харкові, попри колосальне психологічне навантаження та всі складнощі прифронтового міста.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що президент Володимир Зеленський зустрівся з 17-річним шахістом з Харкова Романом Дегтярьовим, який став першим в історії чемпіоном Європи без звання гросмейстера.

Читайте також: Підпільний цех «накрили» у Харкові: що там виготовляли (фото, відео)

  Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 17:56;

