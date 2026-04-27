Чемпионом Европы по шахматам стал 17-летний студент из Харькова
17-летний Роман Дегтярев обошел полтысячи соперников и завоевал статус международного гроссмейстера, сообщает Харьковский горсовет.
«То, что Роман Дегтярев продемонстрировал в Катовице – действительно высший пилотаж. Потому что он начал турнир на 126-й позиции среди полтысячи участников, а в итоге забрал единоличное золото», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Уникальность Дегтярева в том, что 17-летний спортсмен одержал победу и стал первым в истории шахматистом, одержавшим титул чемпиона Европы без звания гроссмейстера, отметили в ХОВА.
Мэр подчеркнул, что к победе парень готовился в условиях войны. Ведь юноша учится в Каразинском университете, живет и тренируется в Харькове, несмотря на колоссальную психологическую нагрузку и все сложности прифронтового города.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что президент Владимир Зеленский встретился с 17-летним шахматистом из Харькова Романом Дегтяревым, который стал первым в истории чемпионом Европы без звания гроссмейстера.
Категории: Общество, Спорт, Харьков; Теги: гроссмейстер, Роман Дегтярёв, Харьков, чемпион Европы, чемпионат Европы, шахматист, шахматы;
Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 17:56;