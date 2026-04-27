Вандал повредил могилу защитника Украины – полиция ищет злоумышленника

Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых неизвестный вандал осквернил место захоронения военнослужащего в Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Об акте вандализма на могиле сообщили 21 февраля родители погибшего защитника Украины.

Инцидент произошел на кладбище села Шелудьковка: неизвестный систематически надругался над могилой в течение февраля, рассказали родители погибшего воина. Правоохранители задокументировали факт повреждения места захоронения.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье надругательства над могилой.

В настоящее время идет следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению.