Live

Вандал повредил могилу защитника Украины – полиция ищет злоумышленника

Происшествия 18:41   27.04.2026
Оксана Якушко
Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых неизвестный вандал осквернил место захоронения военнослужащего в Харьковской области, сообщает Нацполиция.

Об акте вандализма на могиле сообщили 21 февраля родители погибшего защитника Украины.

Инцидент произошел на кладбище села Шелудьковка: неизвестный систематически надругался над могилой в течение февраля, рассказали родители погибшего воина. Правоохранители задокументировали факт повреждения места захоронения.

По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье надругательства над могилой.

В настоящее время идет следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

