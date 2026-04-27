Вандал повредил могилу защитника Украины – полиция ищет злоумышленника
Правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых неизвестный вандал осквернил место захоронения военнослужащего в Харьковской области, сообщает Нацполиция.
Об акте вандализма на могиле сообщили 21 февраля родители погибшего защитника Украины.
Инцидент произошел на кладбище села Шелудьковка: неизвестный систематически надругался над могилой в течение февраля, рассказали родители погибшего воина. Правоохранители задокументировали факт повреждения места захоронения.
По этому факту следователи возбудили уголовное дело по статье надругательства над могилой.
В настоящее время идет следствие. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вандализм, могила, Нацполиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Вандал повредил могилу защитника Украины – полиция ищет злоумышленника», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 18:41;