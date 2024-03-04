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Залитую краской аллею памяти в Харькове замаскировали землей и мешками (фото)

Происшествия 10:31   04.03.2024
Оксана Горун
Залитую краской аллею памяти в Харькове замаскировали землей и мешками (фото) Фото: «Деколонизация Украина»

В Харькове под мешковиной спрятали облитый красной краской камень на аллее памяти, а остальные таблички засыпали землей.

Фото оригинального метода «маскировки» памятных знаков на аллее опубликовали авторы telegram-канала «Деколонизация. Украина». Ранее именно они информировали о происшествии на аллее памяти, где хранится земля из городов-героев Второй мировой, приписав авторство акции «неизвестным патриотам».

«Аллею славы» с названиями городов России и Беларуси, расположенную в Харькове на улице Лермонтовской, после того как ее залили красной краской не демонтировали. А просто накрыли мешками и прикопали землей», — прокомментировали деколонизаторы.

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Они пригрозили: «Придется делать демонтаж своими руками». Прежде активисты заявляли, что в случае, если памятные знаки, посвященные городам РФ и Беларуси не демонтируют, «будет кувалда».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 марта 2024 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове под мешковиной спрятали облитый красной краской камень на аллее памяти, а остальные таблички засыпали землей".