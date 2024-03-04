Залитую краской аллею памяти в Харькове замаскировали землей и мешками (фото)

В Харькове под мешковиной спрятали облитый красной краской камень на аллее памяти, а остальные таблички засыпали землей.

Фото оригинального метода «маскировки» памятных знаков на аллее опубликовали авторы telegram-канала «Деколонизация. Украина». Ранее именно они информировали о происшествии на аллее памяти, где хранится земля из городов-героев Второй мировой, приписав авторство акции «неизвестным патриотам».

«Аллею славы» с названиями городов России и Беларуси, расположенную в Харькове на улице Лермонтовской, после того как ее залили красной краской не демонтировали. А просто накрыли мешками и прикопали землей», — прокомментировали деколонизаторы.

Они пригрозили: «Придется делать демонтаж своими руками». Прежде активисты заявляли, что в случае, если памятные знаки, посвященные городам РФ и Беларуси не демонтируют, «будет кувалда».