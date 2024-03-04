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Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)

Події 10:31   04.03.2024
Оксана Горун
Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

У Харкові під мішковиною сховали облитий червоною фарбою камінь на алеї пам’яті, а решту табличок засипали землею.

Фото оригінального методу “маскування” пам’ятних знаків на алеї опублікували автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”. Раніше саме вони інформували про подію на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової, приписавши авторство акції “невідомим патріотам”.

Алею слави” з назвами міст Росії та Білорусі, яка розташована у Харкові на вулиці Лермонтовській, після того, як її залили червоною фарбою, не демонтували. А просто накрили мішками та прикопали землею“, — прокоментували деколонізатори.

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Вони пригрозили: “Доведеться робити демонтаж власноруч”. Перед тим активісти заявляли, що у випадку, якщо пам’ятні знаки, що присвячені містам РФ та Білорусі не демонтують, “буде кувалда”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 10:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під мішковиною сховали облитий червоною фарбою камінь на алеї пам’яті, а решту табличок засипали землею".