Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)

У Харкові під мішковиною сховали облитий червоною фарбою камінь на алеї пам’яті, а решту табличок засипали землею.

Фото оригінального методу “маскування” пам’ятних знаків на алеї опублікували автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”. Раніше саме вони інформували про подію на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової, приписавши авторство акції “невідомим патріотам”.

“Алею слави” з назвами міст Росії та Білорусі, яка розташована у Харкові на вулиці Лермонтовській, після того, як її залили червоною фарбою, не демонтували. А просто накрили мішками та прикопали землею“, — прокоментували деколонізатори.

Вони пригрозили: “Доведеться робити демонтаж власноруч”. Перед тим активісти заявляли, що у випадку, якщо пам’ятні знаки, що присвячені містам РФ та Білорусі не демонтують, “буде кувалда”.