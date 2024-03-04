Залиту фарбою алею пам’яті у Харкові замаскували землею та мішками (фото)
У Харкові під мішковиною сховали облитий червоною фарбою камінь на алеї пам’яті, а решту табличок засипали землею.
Фото оригінального методу “маскування” пам’ятних знаків на алеї опублікували автори телеграм-каналу “Деколонізація. Україна”. Раніше саме вони інформували про подію на алеї пам’яті, де зберігається земля із міст-героїв Другої світової, приписавши авторство акції “невідомим патріотам”.
“Алею слави” з назвами міст Росії та Білорусі, яка розташована у Харкові на вулиці Лермонтовській, після того, як її залили червоною фарбою, не демонтували. А просто накрили мішками та прикопали землею“, — прокоментували деколонізатори.
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Вони пригрозили: “Доведеться робити демонтаж власноруч”. Перед тим активісти заявляли, що у випадку, якщо пам’ятні знаки, що присвячені містам РФ та Білорусі не демонтують, “буде кувалда”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вандализм, деколонизация, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2024 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові під мішковиною сховали облитий червоною фарбою камінь на алеї пам’яті, а решту табличок засипали землею".