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Погруддя молодогвардійців побили в Харкові: виявилося, що вони “нічийні”

Суспільство 23:10   14.02.2024
Олена Нагорна
Погруддя молодогвардійців побили в Харкові: виявилося, що вони “нічийні”

У Харкові побили погруддя молодогвардійців, встановлені на території школи №116. Фото напередодні опублікували активісти проєкту “Деколонізація. Україна”.

Ну і навіщо було відмивати погруддя молодогвардійців у Харкові? Який сильний вітер. Стихія їх побила“, – написали в телеграм-каналі проєкту.

На питання журналістів про долю погрудь і чи буде написано заяву до поліції, у пресслужбах Харківської міськради та обласної військової адміністрації відповіли, що вони не є балансоутримувачами цих скульптур.

Пам’ятник культурної спадщини місцевого значення – погруддя молодогвардійців у Харкові – не перебуває на балансі департаменту культури й туризму ХОВА. Згідно з останнім документом, датованим 1974 роком, пам’ятка перебувала на балансі навчального закладу №116. Наразі рішення щодо статусу погруддя молодогвардійців перебуває на розгляді Мінкульту”, – повідомила журналістам представниця ХОВА Каріна Бондар.

Як пояснила “Суспільне Харків” директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, доки Міністерство культури не зніме ці погруддя з обліку, мерія не має права їх зносити. Втім, пообіцяла чиновниця, їх обов’язково демонтують – запит до Мінкульту управління освіти Шевченківського району надіслало в лютому.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 23:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові побили погруддя молодогвардійців, встановлені на території школи №116".