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Бюсты молодогвардейцев побили в Харькове: оказалось, что они «ничейные»

Общество 23:10   14.02.2024
Елена Нагорная
Бюсты молодогвардейцев побили в Харькове: оказалось, что они «ничейные»

В Харькове побили бюсты молодогвардейцам, установленные на территории школы №116. Фото накануне опубликовали активисты проекта «Деколонизация. Украина».

«Ну и зачем было отмывать бюсты молодогвардейцев в Харькове? Какой сильный ветер. Стихия их побила», — написали в Telegram-канале проекта.

На вопрос журналистов о судьбе бюстов и будет ли написано заявление в полицию, в пресс-службах и Харьковского горсовета, и областной военной администрации ответили, что они не являются балансодержателями этих скульптур.

«Памятник культурного наследия местного значения — бюст молодогвардейцев в Харькове — не находится на балансе департамента культуры и туризма ХОВА. Согласно последнему документу, датированному 1974 годом, памятник находился на балансе учебного заведения №116. Сейчас решение о статусе бюстов молодогвардейцев находится на рассмотрении Минкульта», — сообщила журналистам представитель ХОВА Карина Бондарь.

Как пояснила «Суспільне Харків» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, пока Министерство культуры не снимет эти бюсты с учета, мэрия не имеет права их сносить. Впрочем, пообещала чиновница, их обязательно демонтируют — запрос в Минкульт управление образования Шевченковского района направило в феврале.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 23:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове побили бюсты молодогвардейцам, установленные на территории школы №116".