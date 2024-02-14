Бюсты молодогвардейцев побили в Харькове: оказалось, что они «ничейные»

В Харькове побили бюсты молодогвардейцам, установленные на территории школы №116. Фото накануне опубликовали активисты проекта «Деколонизация. Украина».

«Ну и зачем было отмывать бюсты молодогвардейцев в Харькове? Какой сильный ветер. Стихия их побила», — написали в Telegram-канале проекта.

На вопрос журналистов о судьбе бюстов и будет ли написано заявление в полицию, в пресс-службах и Харьковского горсовета, и областной военной администрации ответили, что они не являются балансодержателями этих скульптур.

«Памятник культурного наследия местного значения — бюст молодогвардейцев в Харькове — не находится на балансе департамента культуры и туризма ХОВА. Согласно последнему документу, датированному 1974 годом, памятник находился на балансе учебного заведения №116. Сейчас решение о статусе бюстов молодогвардейцев находится на рассмотрении Минкульта», — сообщила журналистам представитель ХОВА Карина Бондарь.

Как пояснила «Суспільне Харків» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, пока Министерство культуры не снимет эти бюсты с учета, мэрия не имеет права их сносить. Впрочем, пообещала чиновница, их обязательно демонтируют — запрос в Минкульт управление образования Шевченковского района направило в феврале.