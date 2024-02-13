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У Харкові потрібно знести 100 об’єктів і перейменувати 400 вулиць – активісти

Політика 08:51   13.02.2024
Оксана Горун
У Харкові потрібно знести 100 об’єктів і перейменувати 400 вулиць – активісти

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” заявляють, що у Харкові – найбільше об’єктів в Україні, які потребують перейменування.

Таку заяву деколонізатори зробили у своєму телеграм-каналі. Вони також підготували переліки всіх пережитків радянського та російськоімперського минулого, яких необхідно позбутися в місті.

У Харкові в рамках деколонізації/декомунізації треба демонтувати ще понад 100 об’єктів. Це низка пам’ятників, погрудь, меморіальних дощок та серпів з молотами на фасадах будівель“, – заявили активісти.

У наведеному ними списку як пам’ятники (наприклад, Ломоносову, Гагаріну та Висоцькому), так і численні пам’ятні дошки, а також серпи та молоти на фасадах будівель. Повний перелік об’єктів “під знесення”, на думку деколонізаторів, виглядає так.

Окрім знесення об’єктів, у Харкові необхідно перейменувати ще сотні вулиць.

“У Харкові треба перейменувати понад 400 вулиць та низку станцій метро”, – наполягають у ГО “Деколонізація Україна”.

При цьому активісти зазначають: список складали самостійно, деяких прізвищ у ньому може не вистачати, а деякі “Інститут національної пам’яті може з формальних причин “забракувати”.

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Серед російських топонімів деколонізатори виявили у Харкові, зокрема, вулиці Ахматової, Багратіона, Бестужева, Врубеля, Грибоєдова, Герцена, Горького, Єсеніна, Суворова, Рилєєва та інші. Загалом у списку 444 топоніми плюс вісім станцій метро.

Пропозиції для перейменування у деколонізаторів такі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” заявляють, що у Харкові – найбільше об’єктів в Україні, які потребують перейменування".