У Харкові пропонують назвати вулицю на честь учасника чеченської війни

Перейменувати вулицю Бакуліна у Харкові на вулицю Олега Челнова – з такою ініціативою виступила Спілка ветеранів АТО.

З пропозицією щодо перейменування ГО “Союз ветеранів АТО” звернувся до Харківської міськради, повідомили на сайті організації.

“Олег Челнов – (псевдонім “Беркут”) – український націоналіст, військовик, командир підрозділу УНА-УНСО “Вікінг” під час першої чеченської війни. Один з двох українців, ушанованих нагородою “Герой нації” Чеченської Республіки Ічкерія”, – поінформували в союзі.

Ініціатор перейменування – військовий, громадський діяч та краєзнавець Владислав Руденко, який очолює Мереф’янський окремий підрозділ Спілки ветеранів АТО.

“Взагалі, я займаюсь біографіями вояків армії УНР зі Слобожанщини. Наголос стоїть більше на них, тому що вони – східняки, вони ближче. Коли на загальнонаціональний пантеон намагаються просунути Степана Андрійовича (Бандери – Ред.) або Коновальця – це добре, це історичні герої, але у нас є і свої місцеві герої”, – пояснює Руденко.

Харків’янин Олег Челнов уперше вирушив на війну до Чечні 1994 року. Там входив до складу батальйону українських добровольців “Вікінг”.

“Під час битви за Грозний в січні 1995 року батальйон брав участь в обороні президентського палацу, Челнов тоді був начальником штабу. У червні 1995 року лейтенант армії ЧРІ Челнов повернувся до рідного Харкова. Востаннє Олег Чернов вирушив на Кавказ у січні 1996 року. За офіційною версією він загинув у Грозному під час бою в районі площі “Мінутка” 6 або 7 березня. Але є свідчення людей, які його знали, про те, що бачили його пізніше. Тіло Олега так і не було знайдене“, – повідомили подробиці у ГО “Союз ветеранів АТО”.

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Владислав Руденко наголосив: Челнов “почав воювати з росіянами тоді, коли це ще не було мейнстримом”. Уже тоді харків’янин наголошував у своїх інтерв’ю, що воює проти російського імперіалізму та шовінізму.

“Проводячи паралелі з теперішніми подіями, я припускаю, якби наше політичне керівництво більше цікавилося історією, наприклад, долями вояків Армії УНР, які служили в петлюрівській армії, служили під тим самим стягом, мали відповідну до сьогодення проблематику, то теперішня війна Росії проти України не була б ні для кого здивуванням”, – вважає Руденко.