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Терехову запропонували назвати у Харкові вулиці на честь Бандери та Петлюри

Політика 13:15   03.02.2024
Оксана Горун
Терехову запропонували назвати у Харкові вулиці на честь Бандери та Петлюри

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” направили листа на ім’я мера Ігоря Терехова з пропозицією перейменувати ще низку вулиць у Харкові.

Цього разу деколонізатори вказали не ті назви, яких необхідно позбутися. А ті, яких, на їхню думку, у місті не вистачає.

“Сьогодні надіслали звернення на ім’я Харківського міського голови з проханням перейменувати вулиці міста Харкова, використовуючи прізвища визначних місцевих та загальнонаціональних діячів, яких досі не вшановано у міській топоніміці”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

Свою пропозицію активісти розділили на два списки: “локальний пантеон” та “загальнонаціональний пантеон”.

У “локальному”, зокрема, імена: дитячого письменника з Ізюма Володимира Вакуленка, якого жорстоко вбили російські окупанти; колишнього командира добровольчого батальйону “Харків-1” Сергія Янголенка; активіста харківського Євромайдану Ігоря Толмачова та 15-річного школяра Данила Дідіка, які загинули під час теракту біля Палацу спорту у 2015 році тощо.

До “загальнонаціонального пантеону” активісти включили борців за Україну різних періодів історії: від гетьмана Мазепи до шістдесятників. У тому числі – діячів Української народної республіки, ОУН та УПА. Серед імен, які пропонують увічнити у харківській топоніміці: Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Андрій Мельник, Левко Лук’яненко, Сергій Параджанов та інші.

“Сподіваємось на конструктив з боку міської влади”, – зазначили активісти.

Читайте також: Продовжуватимемо перейменування: як голосували депутати щодо Пушкінської

Докладно про всіх, чиї імена пропонують увічнити в Харкові.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2024 в 13:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Активісти проєкту “Деколонізація Україна” направили листа на ім’я мера Ігоря Терехова з пропозицією перейменувати ще низку вулиць у Харкові".