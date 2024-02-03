Терехову запропонували назвати у Харкові вулиці на честь Бандери та Петлюри

Активісти проєкту “Деколонізація Україна” направили листа на ім’я мера Ігоря Терехова з пропозицією перейменувати ще низку вулиць у Харкові.

Цього разу деколонізатори вказали не ті назви, яких необхідно позбутися. А ті, яких, на їхню думку, у місті не вистачає.

“Сьогодні надіслали звернення на ім’я Харківського міського голови з проханням перейменувати вулиці міста Харкова, використовуючи прізвища визначних місцевих та загальнонаціональних діячів, яких досі не вшановано у міській топоніміці”, – повідомили в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

Свою пропозицію активісти розділили на два списки: “локальний пантеон” та “загальнонаціональний пантеон”.

У “локальному”, зокрема, імена: дитячого письменника з Ізюма Володимира Вакуленка, якого жорстоко вбили російські окупанти; колишнього командира добровольчого батальйону “Харків-1” Сергія Янголенка; активіста харківського Євромайдану Ігоря Толмачова та 15-річного школяра Данила Дідіка, які загинули під час теракту біля Палацу спорту у 2015 році тощо.

До “загальнонаціонального пантеону” активісти включили борців за Україну різних періодів історії: від гетьмана Мазепи до шістдесятників. У тому числі – діячів Української народної республіки, ОУН та УПА. Серед імен, які пропонують увічнити у харківській топоніміці: Іван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Євген Коновалець, Роман Шухевич, Андрій Мельник, Левко Лук’яненко, Сергій Параджанов та інші.

“Сподіваємось на конструктив з боку міської влади”, – зазначили активісти.

Докладно про всіх, чиї імена пропонують увічнити в Харкові.