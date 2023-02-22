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У Харкові вшанували пам’ять загиблих під час теракту біля Палацу Спорту (фото)

Суспільство 18:45   22.02.2023
Оксана Горун
У Харкові вшанували пам’ять загиблих під час теракту біля Палацу Спорту (фото) Фото: ЄС Харків

Пам’ять 15-річного Данила Дідіка, 18-річного Миколи Мельничука, 37-річного Вадима Рибальченка та 52-річного Ігоря Толмачова, які стали жертвами вибуху 22 лютого 2015 року, вшанували в храмі Святого Іоанна Богослова.

Традиційно цього дня харків’яни збиралися біля стін Палацу Спорту, де загинули учасники мирного Маршу єдності. Однак із міркувань безпеки захід перенесли на територію храму.

У Харкові 22 лютого 2023 року вшанували загиблих у теракті біля Палацу спорту 5

Ранкові ракетні обстріли не завадили патріотичній спільноті міста відзначити події 22 лютого 2014 року, коли харків’яни вийшли на масову акцію протесту біля Палацу Спорту і зламали російський сценарій розшматування України. Через рік ворог жорстоко помстився і під час теракту вбив чотирьох українських патріотів. Традиційна акція біля каменя була перенесена в Іоано-Богословській храм ПЦУ, де біля меморіальної дошки відбулась панахида та вшанування Героїв“, – повідомив у фейсбуці один з координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

У Харкові 22 лютого 2023 року вшанували загиблих у теракті біля Палацу спорту 4

У Харкові 22 лютого 2023 року вшанували загиблих у теракті біля Палацу спорту 3

У Харкові 22 лютого 2023 року вшанували загиблих у теракті біля Палацу спорту 1

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту у Харкові під час Маршу єдності стався теракт, організований проросійськими “харківськими партизанами”. Загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2023 в 18:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пам’ять 15-річного Данила Дідика, 18-річного Миколи Мельничука, 37-річного Вадима Рибальченка та 52-річного Ігоря Толмачова, які стали жертвами вибуху 22 лютого 2015 року, вшанували в храмі Святого Іоанна Богослова".