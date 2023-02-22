У Харкові вшанували пам’ять загиблих під час теракту біля Палацу Спорту (фото)

Пам’ять 15-річного Данила Дідіка, 18-річного Миколи Мельничука, 37-річного Вадима Рибальченка та 52-річного Ігоря Толмачова, які стали жертвами вибуху 22 лютого 2015 року, вшанували в храмі Святого Іоанна Богослова.

Традиційно цього дня харків’яни збиралися біля стін Палацу Спорту, де загинули учасники мирного Маршу єдності. Однак із міркувань безпеки захід перенесли на територію храму.

“Ранкові ракетні обстріли не завадили патріотичній спільноті міста відзначити події 22 лютого 2014 року, коли харків’яни вийшли на масову акцію протесту біля Палацу Спорту і зламали російський сценарій розшматування України. Через рік ворог жорстоко помстився і під час теракту вбив чотирьох українських патріотів. Традиційна акція біля каменя була перенесена в Іоано-Богословській храм ПЦУ, де біля меморіальної дошки відбулась панахида та вшанування Героїв“, – повідомив у фейсбуці один з координаторів харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту у Харкові під час Маршу єдності стався теракт, організований проросійськими “харківськими партизанами”. Загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.