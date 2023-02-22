В Харькове почтили память погибших во время теракта у Дворца Спорта (фото)

Память 15-летнего Даниила Дидика, 18-летнего Николая Мельничука, 37-летнего Вадима Рыбальченко и 52-летнего Игоря Толмачова, ставших жертвами взрыва 22 февраля 2015 года, почтили в храме Святого Иоанна Богослова.

Традиционно в этот день харьковчане собирались у стен Дворца Спорта, где и погибли участники мирного Марша единства. Однако из соображений безопасности мероприятие перенесли на территорию храма.

«Утренние ракетные обстрелы не помешали патриотическому сообществу города отметить события 22 февраля 2014 года, когда харьковчане вышли на массовую акцию протеста у Дворца Спорта и сломали российский сценарий разрывания Украины на части. Через год враг жестоко отомстил и во время теракта убил четырех украинских патриотов. Традиционная акция у камня была перенесена в Иоано-Богословский храм ПЦУ, где у мемориальной доски состоялась панихида и чествование Героев», — сообщил в facebook один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт, организованный пророссийскими «харьковскими партизанами». Погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук. 28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.