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В Харькове почтили память погибших во время теракта у Дворца Спорта (фото)

Общество 18:45   22.02.2023
Оксана Горун
В Харькове почтили память погибших во время теракта у Дворца Спорта (фото) Фото: ЄС Харків

Память 15-летнего Даниила Дидика, 18-летнего Николая Мельничука, 37-летнего Вадима Рыбальченко и 52-летнего Игоря Толмачова, ставших жертвами взрыва 22 февраля 2015 года, почтили в храме Святого Иоанна Богослова.

Традиционно в этот день харьковчане собирались у стен Дворца Спорта, где и погибли участники мирного Марша единства. Однако из соображений безопасности мероприятие перенесли на территорию храма.

В Харькове 22 февраля 2023 года почтили погибших в теракте у Дворца спорта 5
Фото: ЄС Харків

«Утренние ракетные обстрелы не помешали патриотическому сообществу города отметить события 22 февраля 2014 года, когда харьковчане вышли на массовую акцию протеста у Дворца Спорта и сломали российский сценарий разрывания Украины на части. Через год враг жестоко отомстил и во время теракта убил четырех украинских патриотов. Традиционная акция у камня была перенесена в Иоано-Богословский храм ПЦУ, где у мемориальной доски состоялась панихида и чествование Героев», — сообщил в facebook один из координаторов харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

В Харькове 22 февраля 2023 года почтили погибших в теракте у Дворца спорта 4
Фото: ЄС Харків
В Харькове 22 февраля 2023 года почтили погибших в теракте у Дворца спорта 3
Фото: ЄС Харків
В Харькове 22 февраля 2023 года почтили погибших в теракте у Дворца спорта 1
Фото: ЄС Харків

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт, организованный пророссийскими «харьковскими партизанами». Погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук. 28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 февраля 2023 в 18:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Память 15-летнего Даниила Дидика, 18-летнего Николая Мельничука, 37-летнего Вадима Рыбальченко и 52-летнего Игоря Толмачова, ставших жертвами взрыва 22 февраля 2015 года, почтили в храме Святого Иоанна Богослова".