Сьогодні 22 лютого: яке свято та день в історії

22 лютого за церковним календарем – пам’ять мученика Никифора. Цього дня у 2014 році Янукович із держрезиденції у Харкові звернувся до українців востаннє перед втечею до РФ. А 2015-го в Харкові стався теракт біля Палацу Спорту, в якому загинули четверо людей.

Свята та пам’ятні дати 22 лютого

22 лютого в Харкові вшановують пам’ять жертв теракту біля Палацу Спорту.

У світі – Європейський день підтримки жертв злочинів.

22 лютого в історії

22 лютого 1630 року англійські колоністи вперше скуштували попкорн – страву, яку індіанці готували протягом багатьох тисячоліть. Пригостив англійців вождь племені індіанців Кводекуайн.

Він приніс цілий мішок кукурудзи для попкорну і показав, як смажити зерна на гарячому камені, щоб вони вибухали. Насправді особливий вид кукурудзи, що вибухає, індіанці виявили за багато століть до колонізації Америки. Зерно роздмухується при нагріванні, адже в ньому знаходиться крапля крохмалю, що містить воду. При нагріванні вода закипає, пара розриває оболонку зсередини і зерно розкривається, збільшуючись у обсязі. Шамани індіанців за допомогою попкорну пророкували майбутнє – якщо зерна розкривалися добре, це означало, що рік буде врожайним.

22 лютого 1848 року в Парижі розпочалася чергова Французька революція. Її наслідком стало зречення престолу королем Луї-Філіппом, який керував Францією з 1830 року (після Липневої революції). Луї-Філіп приєднався до Священного союзу монархів Росії, Австро-Угорщини та Пруссії. Їхньою метою було відновлення в Європі порядку, що існував до Французької революції 1789 року. Отже, король намагався реставрувати у Франції “стару добру монархію” – так, як сам її уявляв. Проте невдоволення народу зростало.

Революційний вибух стався через заборону проведення у Парижі так званого реформістського бенкету – одного з низки подібних заходів, на яких обговорювали проєкти реформ та критикували уряд. Очільник уряду Гізо 21 лютого 1848 року заборонив черговий бенкет, призначений у Парижі, й попередив організаторів, що застосує силу, якщо вони спробують порушити заборону. У результаті в Парижі почалися заворушення, а вже 22 лютого народ почав зводити на вулицях барикади. Луї-Філіп зрікся престолу через два дні – 24 лютого.

22 лютого 1997 року шотландські вчені вперше повідомили про успішне клонування овечки Доллі. Сама вівця народилася набагато раніше – 5 липня 1996 року. Доллі – перша успішно клонована тварина з клітини іншого дорослого організму.

Вівця прожила шість років, померла 14 лютого 2003 через захворювання дихальної системи, ніяк не пов’язане з клонуванням.

22 лютого 2014 року в Україні завершилася Революція Гідності. Цього дня у відставку подав голова Верховної Ради України Володимир Рибак, спікером обрали Олександра Турчинова. Після цього Верховна Рада 328 голосами усунула з посади президента Віктора Януковича та призначила дострокові президентські вибори на 25 травня 2014 року. Окремою ухвалою з тюремного ув’язнення звільнили Юлію Тимошенко. Вона одразу залишила лікарню в Харкові та прибула на інвалідному візку на Майдан.

Віктор Янукович 22 лютого перебував у Харкові, де мав взяти участь у з’їзді депутатів східних областей України та Криму, що відверто нагадував сепаратистський шабаш. Проте Янукович туди не з’явився. Він дав останнє під час перебування в Україні коротке інтерв’ю харківській журналістці Ганні Кузнєцовій на території держрезиденції в Лісопарку.

Янукович назвав події 18-20 лютого в Україні державним переворотом, порівнявши їх із приходом нацистів до влади в Німеччині, чим дав пас на довгі роки своєму патрону Путіну.

Голова Харківської ОВА Михайло Добкін та мер Харкова Геннадій Кернес виступили на з’їзді, а після цього, за інформацією в.о. міністра МВС Авакова, виїхали з України через Гоптівку. Проте невдовзі обоє повернулися. Після завершення з’їзду, що пройшов доволі мляво, євромайданівці, які зібралися під стінами Палацу Спорту, рушили на площу Свободи.

Люди намагалися демонтувати пам’ятник Леніну. Однак на той момент це не вдалося.

Надалі біля пам’ятника почали збиратися його “захисники”, які стали ядром сепаратистських виступів у Харкові.

22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту в Харкові під час Маршу єдності стався теракт.

Внаслідок влаштованого проросійськими терористами вибуху загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківської Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук, ще 10 людей отримали поранення. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві трьох так званих “харківських партизанів” Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили – передавши на непідконтрольні Україні території в рамках обміну.

22 лютого 2022 року Путін заявив, що РФ визнала “незалежність” так званих “ЛНР” і “ДНР” у їхніх “конституційних кордонах” (тобто в межах усієї території областей, у тому числі – тієї, яка не перебувала під контролем терористів). Він також заявив, що “Мінських угод” більше не існує. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів у особливий період.

Церковне свято 22 лютого

22 лютого християни вшановують пам’ять мученика Никифора з Антиохії Сирійської. Никифор дуже дружив із пресвітером Саприкієм, який жив також у Антиохії. Проте їх розсварили, й стосунки дійшли до ненависті. Через деякий час Никифор розкаявся та просив вибачення – й через друзів, і особисто. Але Саприкій не забажав його пробачити. У цей час імператорами Валеріаном і Галлієном були влаштовані гоніння на християн. Саприкій постав перед судом одним із перших, його катували та засудили на смерть. Коли Саприкія вели на страту, Никифор зі сльозами благав про прощення, називаючи його святим мучеником. Але пресвітер Саприкій навіть перед смертю не захотів пробачити Никифора. За це Бог відійшов від Саприкія, він втратив силу волі й у останню мить зрадив свою віру та погодився принести жертву язичницьким ідолам. Никифор зі сльозами умовляв Саприкія не губити себе зреченням і заявив катам, що сам є християнином та попросив стратити себе замість Саприкія. Тоді правитель наказав Саприкія відпустити, а Никифору відсікти голову мечем, що й було зроблено.

Народні прикмети

Якщо 22 лютого холодно, то березень буде теплим.

Відлига 22 лютого – до морозів надалі.

Що не можна робити 22 лютого

Не можна робити компліменти дівчатам.

Не рекомендується хвалити дітей.

Не можна піднімати нічого із землі.