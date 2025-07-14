Новини Харкова – головне за 14 липня: вранці ворог атакував місто
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:06
Ранковий «приліт» у Харкові – РФ вдарила БпЛА
Вранці, близько 06:00, у Харкові пролунав вибух.
За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто безпілотником.
“Попередньо ворожий дрон «молния» – тип БпЛА уточнюється – ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста“, – зазначив міський голова.
На момент «прильоту» тривога у Харкові не лунала.
“Обійшлося без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".