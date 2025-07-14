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Новини Харкова – головне за 14 липня: вранці ворог атакував місто

Події 07:08   14.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 14 липня: вранці ворог атакував місто

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:06

Ранковий «приліт» у Харкові – РФ вдарила БпЛА

Вранці, близько 06:00, у Харкові пролунав вибух.

За інформацією мера Ігоря Терехова, ворог атакував місто безпілотником.

“Попередньо ворожий дрон «молния» – тип БпЛА уточнюється – ударив по проїжджій частині у Немишлянському району міста“, – зазначив міський голова.

На момент «прильоту» тривога у Харкові не лунала.

“Обійшлося без постраждалих”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 07:08;

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