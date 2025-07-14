17-річний харків’янин убив хлопця і розчленував на очах у дівчини – слідство

У Харкові повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) 17-річному хлопцеві. За версією слідства, він убив і розчленував знайомого, до якого ревнував свою дівчину.

За даними обласної прокуратури, конфлікт між двома 17-річними хлопцями виник у лісосмузі по проїзду Кільцевому в Харкові пізно ввечері 12 липня.

“Фігурант дістав ніж і завдав опоненту численні удари ножем, від чого хлопець помер на місці. Після скоєного нападник залишив тіло в лісосмузі та пішов. Зловмисник одразу повідомив про вбивство своїй дівчині. Спочатку вона не повірила, однак погодилася прийти з ним до місця події. Коли вони разом повернулися, дівчина побачила тіло загиблого, яке лежало на землі. В її присутності зловмисник розчленував тіло. За допомогою пилки та лопати він відділив голову, руки та ноги від тулуба. Відчленовані частини запакував у сміттєві пакети та закопав у тій же лісосмузі, а тулуб скинув у покинутий каналізаційний колодязь. Після цього підозрюваний спалив свій одяг, який був на ньому під час вчинення злочину”, – розповіли у прокуратурі.

Дівчина пізніше повідомила слідчим, що хлопець розповідав їй про попередні конфлікти з убитим, заявляв, що потерпілий нібито знущався з нього, принижував і ображав. З його слів, ідея вбивства з’явилася в нього раніше, а в той день він просто «наважився».

“Дівчина перебувала у шоковому стані та не могла одразу повідомити про подію. Лише після розмови зі слідчими вона розповіла про обставини вбивства та допомогла встановити місцезнаходження тіла”, – додали у прокуратурі.