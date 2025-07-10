Ударив підлітка ножем по голові: чоловіка засудили за вбивство під Харковом
41-річного жителя села Безруки Дергачівської громади суд визнав винним у вбивстві 14-річного підлітка у листопаді 2023 року та скоєнні ще низки злочинів. Він отримав 14 років тюрми.
Було встановлено, що в селі Безруки між місцевим мешканцем та групою підлітків виник конфлікт. Неповнолітні з суб’єктивних причин не сподобалися чоловікові, тому він вирішив їх провчити, нагадують у Харківській обласній прокуратурі.
“Зловмисник дістав з кишені ніж і вдарив ним 14-річного хлопця по голові, після чого втік. Дитина впала на землю та втратила свідомість. Підлітка ушпиталили до лікарні, де він перебував у комі. Попри зусилля медиків врятувати хлопчика не вдалося — він помер“, – пише відомство.
Крім того, в ході слідства з’ясувалося, що у зливній ямі на території домоволодіння чоловік зберігав обріз, понад тисячу бойових патронів, п’ять кумулятивних протитанкових гранат ПГ-7С та дві пускові труби «Ігла».
Також правоохоронці встановили, що фігурант користувався підробленим посвідченням водія, яке замовив в інтернеті. Під час перевірки на блокпосту він надав його працівникам поліції.
На суді чоловік визнав провину у використанні підробленого документа. Зберігання зброї та боєприпасів він пояснив воєнним станом в Україні. Провину у вбивстві підлітка фігурант не визнав, заявивши, що не мав наміру позбавляти того життя.
Дергачівським райсуд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві, незаконному виготовленні та носінні вогнепальної зброї, придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у використанні завідомо підробленого документа (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 4 ст. 358 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "41-річного жителя села Безруки Дергачівської громади суд визнав винним у вбивстві 14-річного підлітка у листопаді 2023 року та скоєнні ще низки злочинів.".