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Ударил подростка ножом по голове: мужчину осудили за убийство под Харьковом

Происшествия 19:00   10.07.2025
Елена Нагорная
Ударил подростка ножом по голове: мужчину осудили за убийство под Харьковом

41-летнего жителя села Безруки Дергачевской громады суд признал виновным в убийстве 14-летнего подростка в ноябре 2023 года и совершении еще ряда преступлений. Он получил 14 лет тюрьмы.

Было установлено, что в селе Безруки между местным жителем и группой подростков возник конфликт. Несовершеннолетние по субъективным причинам не понравилась мужчине, поэтому он решил их проучить, напоминают в Харьковской областной прокуратуре.

«Злоумышленник достал из кармана нож и ударил им 14-летнего парня по голове, после чего скрылся. Ребенок упал на землю и потерял сознание. Подростка госпитализировали в больницу, где он находился в коме. Несмотря на усилия медиков спасти мальчика не удалось — он умер», — пишет ведомство.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в сливной яме на территории домовладения мужчина хранил обрез, более тысячи боевых патронов, пять кумулятивных противотанковых гранат ПГ-7С и две пусковые трубы «Игла».

Также правоохранители установили, что фигурант пользовался поддельным водительским удостоверением, которое заказал в интернете. Во время проверки на блокпосту он предъявил его работникам полиции.

На суде мужчина признал вину в использовании поддельного документа. Хранение оружия и боеприпасов он объяснил военным положением в Украине. Вину в убийстве подростка фигурант не признал, заявив, что не намеревался лишать того жизни.

Дергачевским райсуд признал мужчину виновным в умышленном убийстве, незаконном изготовлении и ношении огнестрельного оружия, приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, а также в использовании заведомо поддельного документа (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 4 ст. 358 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 19:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летнего жителя села Безруки Дергачевской громады суд признал виновным в убийстве 14-летнего подростка в ноябре 2023 года и совершении еще ряда преступлений.".