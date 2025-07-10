Ударил подростка ножом по голове: мужчину осудили за убийство под Харьковом

41-летнего жителя села Безруки Дергачевской громады суд признал виновным в убийстве 14-летнего подростка в ноябре 2023 года и совершении еще ряда преступлений. Он получил 14 лет тюрьмы.

Было установлено, что в селе Безруки между местным жителем и группой подростков возник конфликт. Несовершеннолетние по субъективным причинам не понравилась мужчине, поэтому он решил их проучить, напоминают в Харьковской областной прокуратуре.

«Злоумышленник достал из кармана нож и ударил им 14-летнего парня по голове, после чего скрылся. Ребенок упал на землю и потерял сознание. Подростка госпитализировали в больницу, где он находился в коме. Несмотря на усилия медиков спасти мальчика не удалось — он умер», — пишет ведомство.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что в сливной яме на территории домовладения мужчина хранил обрез, более тысячи боевых патронов, пять кумулятивных противотанковых гранат ПГ-7С и две пусковые трубы «Игла».

Также правоохранители установили, что фигурант пользовался поддельным водительским удостоверением, которое заказал в интернете. Во время проверки на блокпосту он предъявил его работникам полиции.

На суде мужчина признал вину в использовании поддельного документа. Хранение оружия и боеприпасов он объяснил военным положением в Украине. Вину в убийстве подростка фигурант не признал, заявив, что не намеревался лишать того жизни.

Дергачевским райсуд признал мужчину виновным в умышленном убийстве, незаконном изготовлении и ношении огнестрельного оружия, приобретении и хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, а также в использовании заведомо поддельного документа (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 4 ст. 358 УКУ).