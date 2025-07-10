Обворовывал дома эвакуированных людей в Купянске: мародер сядет на 5 лет
Фото: id-legalgroup.com
Приговор получил 40-летний житель Харьковщины, обчищавший дома в городе Купянск.
По данным Харьковской областной прокуратуры, у мужчины уже были ранее проблемы с законом. Зимой фигурант находился в городе Купянск, который армия РФ регулярно обстреливала.
«Из-за постоянной угрозы жизни значительная часть населения была вынуждена эвакуироваться, оставив свои дома. Воспользовавшись ситуацией, мужчина систематически проникал в оставшиеся домовладения и похищал ценные вещи: электронную технику, электроинструмент и велосипеды», — рассказали правоохранители.
Суд признал человека виновным в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Он проведет в тюрьме пять лет.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 40-летний житель Харьковщины, обчищавший дома в городе Купянск.".