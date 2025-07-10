Обворовывал дома эвакуированных людей в Купянске: мародер сядет на 5 лет

Приговор получил 40-летний житель Харьковщины, обчищавший дома в городе Купянск.

По данным Харьковской областной прокуратуры, у мужчины уже были ранее проблемы с законом. Зимой фигурант находился в городе Купянск, который армия РФ регулярно обстреливала.

«Из-за постоянной угрозы жизни значительная часть населения была вынуждена эвакуироваться, оставив свои дома. Воспользовавшись ситуацией, мужчина систематически проникал в оставшиеся домовладения и похищал ценные вещи: электронную технику, электроинструмент и велосипеды», — рассказали правоохранители.

Суд признал человека виновным в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Он проведет в тюрьме пять лет.