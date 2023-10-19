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Одну женщину обворовал, другую – убил: на Харьковщине осудили мужчину

Общество 14:57   19.10.2023
Виктория Яковенко
Одну женщину обворовал, другую – убил: на Харьковщине осудили мужчину Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине 10 лет за решеткой проведет 43-летний рецидивист, совершивший два преступления – убийство и кражу.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 6 октября 2021 года мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, до смерти побил свою знакомую. Установлено, что злоумышленник вместе с потерпевшей и еще одним другом пьянствовали в лесу в Лозовом. Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина стал бить ногами женщину, которая в это время лежала на земле. Она погибла на месте.

Кроме этого, прокуроры доказали, что 19 апреля того же года злоумышленник обокрал свою знакомую. Он пришел в гости к потерпевшей, которая устроила «вечеринку». Компания употребляла алкоголь. Перед тем как идти домой, мужчина «прихватил» с собой электропечь.

В ходе судебного разбирательства фигурант свою вину не признал. Он заявил, что женщину, которая умерла в результате полученных травм, он не бил, показания будто бы давал под давлением правоохранителей. А насчет кражи заявил, что потерпевшая оговорила его.

Суд признал виновным мужчину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, а также кражи, совершенной повторно (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 10 лет за решеткой проведет 43-летний рецидивист, совершивший два преступления – убийство и кражу.".