Одну женщину обворовал, другую – убил: на Харьковщине осудили мужчину
На Харьковщине 10 лет за решеткой проведет 43-летний рецидивист, совершивший два преступления – убийство и кражу.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 6 октября 2021 года мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности, до смерти побил свою знакомую. Установлено, что злоумышленник вместе с потерпевшей и еще одним другом пьянствовали в лесу в Лозовом. Между мужчиной и потерпевшей возник конфликт.
В состоянии алкогольного опьянения мужчина стал бить ногами женщину, которая в это время лежала на земле. Она погибла на месте.
Кроме этого, прокуроры доказали, что 19 апреля того же года злоумышленник обокрал свою знакомую. Он пришел в гости к потерпевшей, которая устроила «вечеринку». Компания употребляла алкоголь. Перед тем как идти домой, мужчина «прихватил» с собой электропечь.
В ходе судебного разбирательства фигурант свою вину не признал. Он заявил, что женщину, которая умерла в результате полученных травм, он не бил, показания будто бы давал под давлением правоохранителей. А насчет кражи заявил, что потерпевшая оговорила его.
Суд признал виновным мужчину в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей, а также кражи, совершенной повторно (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2023 в 14:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 10 лет за решеткой проведет 43-летний рецидивист, совершивший два преступления – убийство и кражу.".