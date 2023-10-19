Одну жінку обікрав, іншу – вбив: на Харківщині засудили чоловіка
На Харківщині 10 років за ґратами проведе 43-річний рецидивіст, який скоїв два злочини – вбивство та крадіжку.
За даними Харківської обласної прокуратури, 6 жовтня 2021 року чоловік, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності, до смерті забив свою знайому. Встановлено, що зловмисник разом з потерпілою та ще одним другом пиячили в лісосмузі в Лозовій. Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт.
У стані алкогольного сп’яніння чоловік став бити ногами жінку, яка в цей час лежала на землі. Вона померла на місці.
Крім цього прокурори довели, що 19 квітня того ж року зловмисник обікрав свою знайому. Він прийшов у гості до потерпілої, яка влаштувала «вечірку». Компанія вживала алкоголь. Перед тим, як йти додому, чоловік «прихопив» із собою електропіч.
Під час судового розгляду фігурант свою вину не визнав. Він заявив, що жінку, яка померла внаслідок отриманих травм, він не бив. Покази нібито давав під тиском правоохоронців. А щодо крадіжки заявив, що потерпіла обмовила його.
Суд визнав винним чоловіка в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, а також крадіжки, вчиненої повторно (ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2023 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 10 років за ґратами проведе 43-річний рецидивіст, який скоїв два злочини – вбивство та крадіжку.".