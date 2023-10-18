Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

Жорстоко вбив співмешканку і сховав тіло. Житель Харківщини отримав вирок

Суспільство 11:23   18.10.2023
Вікторія Яковенко
Жорстоко вбив співмешканку і сховав тіло. Житель Харківщини отримав вирок Фото: Харківська обласна прокуратура

12 років за ґратами проведе 55-річний чоловік, який у квітні торік до смерті забив жінку, з якою прожив 10 років.

За даними Харківської обласної прокуратури, трагедія сталася 7 квітня торік в будинку у Лозовій близько 20:00. Чоловік і жінка почали сваритись на подвір’ї.

«Зловмисник штовхнув потерпілу у груди, від чого вона впала на тротуарну плитку. Подолавши таким чином супротив, чоловік став бити жінку ногами по тулубу і голові. Побиття непритомної жертви тривало близько 10 хвилин. Залишивши її на тому ж місці, чоловік повернувся у будинок», – розповіли правоохоронці.

Наступного ранку, коли фігурант вийшов на подвір’я, побачив, що жінка мертва. Аби приховати злочин, він скинув тіло у вигрібну яму, розташовану на території будинку, а потім ще й засипав його вапном. Однак зловмисника викрили правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що між парою неодноразово виникали конфлікти, під час яких чоловік часто пускав у хід кулаки.

Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що жінка була напідпитку, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів і, знаходячись у шоковому стані, вбив співмешканку.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

02
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: На Харківщині 12 років у тюрмі проведе серійний крадій, який вбив пенсіонерку

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
18.10.2023, 12:12
Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді
Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді
18.10.2023, 11:40
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
18.10.2023, 09:30
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
17.10.2023, 19:11
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
18.10.2023, 11:52
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
18.10.2023, 11:38

Новини за темою:

10:30
Російський інформатор із Куп’янського напрямку сяде на п’ять років
09:24
Обікрав ломбард на 650 тис. грн: мешканця Харківщини судили
10:31
Поліція, суди, податкова: де на Харківщині найбільше колаборантів
09:22
Крав мобільні в транспорті та ТЦ Харкова: злодій сяде на 5,5 року
11:40
Рецидивіст зі знайомою «обчищали» покинуті будинки в Боровій: вирок суду

Ви читали новину: «Жорстоко вбив співмешканку і сховав тіло. Житель Харківщини отримав вирок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 11:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років за ґратами проведе 55-річний чоловік, який у квітні торік до смерті забив жінку, з якою прожив 10 років.".