Жорстоко вбив співмешканку і сховав тіло. Житель Харківщини отримав вирок
12 років за ґратами проведе 55-річний чоловік, який у квітні торік до смерті забив жінку, з якою прожив 10 років.
За даними Харківської обласної прокуратури, трагедія сталася 7 квітня торік в будинку у Лозовій близько 20:00. Чоловік і жінка почали сваритись на подвір’ї.
«Зловмисник штовхнув потерпілу у груди, від чого вона впала на тротуарну плитку. Подолавши таким чином супротив, чоловік став бити жінку ногами по тулубу і голові. Побиття непритомної жертви тривало близько 10 хвилин. Залишивши її на тому ж місці, чоловік повернувся у будинок», – розповіли правоохоронці.
Наступного ранку, коли фігурант вийшов на подвір’я, побачив, що жінка мертва. Аби приховати злочин, він скинув тіло у вигрібну яму, розташовану на території будинку, а потім ще й засипав його вапном. Однак зловмисника викрили правоохоронці.
У прокуратурі зазначили, що між парою неодноразово виникали конфлікти, під час яких чоловік часто пускав у хід кулаки.
Під час судового розгляду чоловік визнав вину лише частково. Він пояснив, що жінка була напідпитку, поводилась агресивно і перша вдарила його по голові. За словами чоловіка, він не зміг стримати гнів і, знаходячись у шоковому стані, вбив співмешканку.
Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 11:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 років за ґратами проведе 55-річний чоловік, який у квітні торік до смерті забив жінку, з якою прожив 10 років.".