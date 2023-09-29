На Харківщині 12 років у тюрмі проведе серійний крадій, який вбив пенсіонерку

39-річний чоловік, який вчинив серію крадіжок в Лозовій, напав на охоронця та вбив літню жінку, отримав вирок.

«Чоловік вчинив низку злочинів у Лозовій, серед яких — умисне вбивство. Зокрема встановлено, що зловмисник, шукаючи, чим поживитися, проник на територію будинку. Побачивши господарку дому, жінку літнього віку, чоловік напав на неї ззаду, повалив на підлогу і став бити ногами. Від отриманих травм потерпіла померла на місці. Зловмисник викрав з будинку техніку і гроші», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Крім цього, під час чергового злочину чоловік побив охоронця складських приміщень.

«Зловмисник проходив повз приміщень та почув зауваження від охоронця. Виникла сварка, чоловік перестрибнув через паркан і, схопивши дерев’яний брусок, що лежав на території, завдав ним ударів охоронцю по голові. Потерпілого ушпиталили», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що фігурант неодноразово проникав до офісних приміщень і будинків звідки викрадав побутову техніку, ювелірні прикраси та інші речі. Одного разу він виніс з території місцевого заводу металеві вироби та деталі.

Обвинувачений визнав вину лише за декількома епізодами крадіжок та наполягав на своїй непричетності до вчинення інших злочинів.

Чоловіка визнали винним в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів, спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, розбої та серії крадіжок (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 12 років.