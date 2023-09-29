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На Харьковщине 12 лет за решеткой проведет серийный вор, убивший пенсионерку

Общество 12:23   29.09.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине 12 лет за решеткой проведет серийный вор, убивший пенсионерку

39-летний мужчина, который совершил серию краж в Лозовой, напал на охранника и убил пожилую женщину, получил приговор.

«Мужчина совершил ряд преступлений в Лозовой, среди которых — умышленное убийство. В частности, установлено, что злоумышленник проник на территорию дома. Увидев хозяйку дома, пожилую женщину, мужчина напал на нее сзади, повалил на пол и стал бить ногами. От полученных травм потерпевшая погибла на месте. Злоумышленник украл из дома технику и деньги», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Кроме того, во время очередного преступления мужчина избил охранника складских помещений.

«Злоумышленник проходил мимо помещений и услышал замечания от охранника. Возникла ссора, мужчина перепрыгнул через забор и, схватив лежавший на территории деревянный брусок, нанес им удары охраннику по голове. Пострадавшего госпитализировали», — добавили в прокуратуре.

Правоохранители установили, что фигурант неоднократно проникал в офисные помещения и дома откуда похищал бытовую технику, ювелирные украшения и другие вещи. Однажды он вынес с местного завода металлические изделия и детали.

Обвиняемый признал вину только по нескольким эпизодам краж и настаивал на своей непричастности к совершению других преступлений.

Мужчину признали виновным в преднамеренном убийстве, совершенном по корыстным мотивам, причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, разбои и серии краж (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 1. ст.185 УКУ). Он проведет в тюрьме 12 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 12:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "39-летний мужчина, который совершил серию краж в Лозовой, напал на охранника и убил пожилую женщину, получил приговор.".