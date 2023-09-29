На Харьковщине во время пьяной ссоры мужчина набросился с ножом на товарища

Правоохранители Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры ударил ножом своего товарища.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23 сентября мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Вдруг между ними возникла ссора, во время которой 56-летний мужчина так разозлился на своего товарища, что взял со стола кухонный нож и ударил им в область грудной клетки оппонента. После чего вызвал пострадавшему «скорую».

Пострадавшего госпитализировали. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.

28 сентября правоохранители объявили подозрение нападающему по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.