На Харьковщине во время пьяной ссоры мужчина набросился с ножом на товарища
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры ударил ножом своего товарища.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 23 сентября мужчины вместе распивали алкогольные напитки. Вдруг между ними возникла ссора, во время которой 56-летний мужчина так разозлился на своего товарища, что взял со стола кухонный нож и ударил им в область грудной клетки оппонента. После чего вызвал пострадавшему «скорую».
Пострадавшего госпитализировали. Состояние его здоровья медики оценивают как стабильное.
28 сентября правоохранители объявили подозрение нападающему по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины сообщили о подозрении мужчине, который во время ссоры ударил ножом своего товарища.".