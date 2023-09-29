На Харківщині під час п’яної сварки чоловік накинувся з ножем на товариша
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який під час сварки вдарив ножем свого товариша.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 23 вересня чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Раптом між ними виникла сварка, під час якої 56-річний чоловік так розлютився на свого товариша, що взяв зі столу кухонний ніж та вдарив ним в область грудної клітини опонента. Після чого викликав потерпілому «швидку».
Постраждалого шпиталізували. Стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.
28 вересня правоохоронці оголосили підозру нападнику за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який під час сварки вдарив ножем свого товариша.".