На Харківщині під час п’яної сварки чоловік накинувся з ножем на товариша

Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру чоловіку, який під час сварки вдарив ножем свого товариша.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 23 вересня чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Раптом між ними виникла сварка, під час якої 56-річний чоловік так розлютився на свого товариша, що взяв зі столу кухонний ніж та вдарив ним в область грудної клітини опонента. Після чого викликав потерпілому «швидку».

Постраждалого шпиталізували. Стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний.

28 вересня правоохоронці оголосили підозру нападнику за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Йому загрожує до 8 років тюрми.