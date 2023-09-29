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Обкрадав односельців разом із військовими РФ: жителя Харківщини засудили

Суспільство 09:12   29.09.2023
Оксана Горун
Обкрадав односельців разом із військовими РФ: жителя Харківщини засудили

10 років позбавлення волі та конфіскація майна – суд виніс вирок жителю селища Новий Бурлук, який “зійшовся” з окупантами та підказував їм, кого з односельців грабувати.

“Державу не зрадив”, – заявив на суді 62-річний обвинувачений і не визнавав своєї провини.

Утім, прокурори довели протилежне.

“Мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району активно підтримував рф та виражав свою позицію проти України та її влади. Після окупації населеного пункту чоловік допомагав армії країни-агресора та став “помічником” російського коменданта. З березня минулого року він “наводив” російських військових на помешкання односельців з метою подальшого пограбування. Після цього російські військовослужбовці разом із засудженим проводили “обшуки” у будинках людей і, погрожуючи мирним мешканцям зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше майно“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Після деокупації населеного пункту чоловіка затримали. Його судили за допомогу державі-агресору. Київський райсуд Харкова визнав зрадника винним та засудив до 10 років позбавлення волі. Його також позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на 12 років та з конфіскацією майна.

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Захисники російського посіпаки подали апеляцію. Але колегія суддів апеляційного суду залишила вирок без змін.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 09:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 років позбавлення волі та конфіскація майна – суд виніс вирок жителю селища Новий Бурлук, який “зійшовся” з окупантами та підказував їм, кого з односельців грабувати".