«Нормально шороху навели» – коригувальник вогню по Куп’янщині піде під суд
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці викрили мешканця міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, який передавав ворогу дані про особовий склад і техніку українських військових на території Куп’янського району.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік передавав дані через телеграм у вигляді тексту або відео, зазначаючи дані щодо кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.
«Крім того, поплічник окупантів фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах та відправляв у чат зі схвальними «відгуками», зазначаючи «нормально шороху навели там», – додали правоохоронці.
53-річного чоловіка обвинувачують за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).
Наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 11:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили мешканця міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, який передавав ворогу дані про особовий склад і техніку українських військових на території Куп’янського району.".