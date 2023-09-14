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«Нормально шороху навели» – коригувальник вогню по Куп’янщині піде під суд

Суспільство 11:50   14.09.2023
Вікторія Яковенко
«Нормально шороху навели» – коригувальник вогню по Куп’янщині піде під суд Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили мешканця міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, який передавав ворогу дані про особовий склад і техніку українських військових на території Куп’янського району.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік передавав дані через телеграм у вигляді тексту або відео, зазначаючи дані щодо кількості, виду техніки та напрямку на місцевості.

«Крім того, поплічник окупантів фіксував наслідки ворожих ударів по житлових секторах та відправляв у чат зі схвальними «відгуками», зазначаючи «нормально шороху навели там», – додали правоохоронці.

53-річного чоловіка обвинувачують за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

Наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили мешканця міста Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, який передавав ворогу дані про особовий склад і техніку українських військових на території Куп’янського району.".