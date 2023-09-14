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«Нормально шороха навели» — корректировщик огня по Купянщине пойдет под суд

Общество 11:50   14.09.2023
Виктория Яковенко
«Нормально шороха навели» — корректировщик огня по Купянщине пойдет под суд Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили жителя города Купянск-Узловой в Харьковской области, который передавал врагу данные о личном составе и технике украинских военных на территории Купянского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина передавал данные через Telegram в виде текста или видео, указывая данные о количестве, виде техники и направлению на местности.

«Кроме того, приспешник оккупантов фиксировал последствия вражеских ударов по жилым секторам и отправлял в чат с одобрительными «отзывами», отмечая «нормально шороха навели там», — добавили правоохранители.

53-летний мужчина обвиняется по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 11:50;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили жителя города Купянск-Узловой в Харьковской области, который передавал врагу данные о личном составе и технике украинских военных на территории Купянского района.".