«Нормально шороха навели» — корректировщик огня по Купянщине пойдет под суд
Правоохранители разоблачили жителя города Купянск-Узловой в Харьковской области, который передавал врагу данные о личном составе и технике украинских военных на территории Купянского района.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина передавал данные через Telegram в виде текста или видео, указывая данные о количестве, виде техники и направлению на местности.
«Кроме того, приспешник оккупантов фиксировал последствия вражеских ударов по жилым секторам и отправлял в чат с одобрительными «отзывами», отмечая «нормально шороха навели там», — добавили правоохранители.
53-летний мужчина обвиняется по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).
Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 11:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили жителя города Купянск-Узловой в Харьковской области, который передавал врагу данные о личном составе и технике украинских военных на территории Купянского района.".