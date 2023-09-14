«Нормально шороха навели» — корректировщик огня по Купянщине пойдет под суд

Правоохранители разоблачили жителя города Купянск-Узловой в Харьковской области, который передавал врагу данные о личном составе и технике украинских военных на территории Купянского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина передавал данные через Telegram в виде текста или видео, указывая данные о количестве, виде техники и направлению на местности.

«Кроме того, приспешник оккупантов фиксировал последствия вражеских ударов по жилым секторам и отправлял в чат с одобрительными «отзывами», отмечая «нормально шороха навели там», — добавили правоохранители.

53-летний мужчина обвиняется по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УКУ).

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

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