В Харькове суд лишил имущества и посадил охранника оккупантов

Предатель из Балаклеи устроился охранником к российским захватчикам. Его дело разбирал суд в Харькове. За работу на врага мужчина сядет на четыре года с конфискацией.

«В ходе судебного разбирательства было доказано, что 46-летний балаклеец в июне прошлого года согласился с предложением одного из руководителей местной оккупационной полиции и начал работать охранником на рынке. В этой должности он следил, чтобы все торговцы неуклонно платили представителям оккупационных властей «местовое», а также сопровождал и охранял женщину-кассира, которая эти деньги собирала. Кроме того, рашисты обязали его еще и охранять ночью аптеку, куда они завезли с территории россии лекарства для собственных нужд и для продажи жителям оккупированных районов», — сообщил подробности дела спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Предателя задержали после деоккупации Балаклеи — в октябре прошлого года. Ему предъявили обвинения в коллаборационизме, с которыми и согласился суд.

«Киевский районный суд г. Харькова приговорил его к четырем годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества. К тому же приговором суда он лишен права в течение 10 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления и заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг», — отметил Абдула.

У коллаборанта еще есть время, чтобы подать апелляцию.