В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам

И.о. начальника Чугуевского ТЦК и СП Руслан Мазовецкий перед началом суда в Харькове заявил, что не совершал инкриминируемых ему преступлений, передает «Думка».

Сегодня, 14 сентября, Киевский райсуд Харькова избирает меру пресечения военкому, которого накануне разоблачила СБУ. Однако полковник Руслан Мазовецкий отрицает озвученные подозрения в свой адрес.

В комментарии журналистам он подчеркнул, что с первых дней вторжения создал и возглавил роты охраны, участвовавшие в боевых действиях. Эти подразделения, в частности, участвовали в контрнаступлении на Балаклею и Купянск осенью 2022-го. Сам Мазовецкий, а также 11 его подчиненных имеют госнаграды. В частности военком, оказавшийся на скамье подсудимых, награжден орденом «За мужество» 3-й степени.

Мазовецкий заявил, что уже 1,5 года уже не исполняет обязанности начальника Чугуевского ТЦК и СП.

«Я даже не был в должности, не исполнял должностные обязанности, меня даже не было в РТЦК», — сказал Мазовецкий.

Подробности вскоре — в сюжете МГ «Объектив».

Напомним, о разоблачении военкома 13 сентября сообщили в УСБУ в Харьковской области. По данным Службы, подозреваемый за взятки «помогал» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов. Как считает следствие, он обеспечивал уклонистов справками ВВК и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе. Подозрение ему объявили по двум статьям УК — «содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины» и «служебный подлог».