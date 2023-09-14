Live
  • Чт 14.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам

Общество 09:48   14.09.2023
Оксана Горун
В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам Фото: Павел Велицкий

И.о. начальника Чугуевского ТЦК и СП Руслан Мазовецкий перед началом суда в Харькове заявил, что не совершал инкриминируемых ему преступлений, передает «Думка».

Сегодня, 14 сентября, Киевский райсуд Харькова избирает меру пресечения военкому, которого накануне разоблачила СБУ. Однако полковник Руслан Мазовецкий отрицает озвученные подозрения в свой адрес.

В комментарии журналистам он подчеркнул, что с первых дней вторжения создал и возглавил роты охраны, участвовавшие в боевых действиях. Эти подразделения, в частности, участвовали в контрнаступлении на Балаклею и Купянск осенью 2022-го. Сам Мазовецкий, а также 11 его подчиненных имеют госнаграды. В частности военком, оказавшийся на скамье подсудимых, награжден орденом «За мужество» 3-й степени.

Военком Руслан Мазовецкий в суде 2
Фото: Павел Велицкий

Мазовецкий заявил, что уже 1,5 года уже не исполняет обязанности начальника Чугуевского ТЦК и СП.

«Я даже не был в должности, не исполнял должностные обязанности, меня даже не было в РТЦК», — сказал Мазовецкий.

Подробности вскоре — в сюжете МГ «Объектив».

Читайте также: В Харькове «превращали» уклонистов в «волонтеров» за 3000 — 6500 долларов

Напомним, о разоблачении военкома 13 сентября сообщили в УСБУ в Харьковской области. По данным Службы, подозреваемый за взятки «помогал» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов. Как считает следствие, он обеспечивал уклонистов справками ВВК и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе. Подозрение ему объявили по двум статьям УК — «содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины» и «служебный подлог».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
В метро Харькова создают дополнительные школьные классы — Терехов
В метро Харькова создают дополнительные школьные классы — Терехов
14.09.2023, 09:08
В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)
В оккупированном Крыму — очередные взрывы (видео)
14.09.2023, 07:06
РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях
РФ нанесла 13 ударов по приграничью Харьковщины: Синегубов о последствиях
14.09.2023, 08:30
Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)
Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)
13.09.2023, 21:14
В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам
В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам
14.09.2023, 09:48

Новости по теме:

14:14
Заправлял технику оккупантов: на Харьковщине задержали депутата-коллаборанта
12:00
Продавал «непригодность»: на Харьковщине разоблачили начальника военкомата
22:39
Парень, жестоко убивший девушку на Холодной Горе в Харькове, отсидит 15 лет
12:34
В особняке в Харькове переселенцы создали «нарко-оранжерею» – СБУ (фото)
09:52
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове военком с орденом «За мужество» отрицает, что помогал уклонистам»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 09:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "И.о. начальника Чугуевского ТЦК и СП Руслан Мазовецкий перед началом суда в Харькове заявил, что не совершал инкриминируемых ему преступлений, передает «Думка»".