Live
  • Пт 29.09.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.55
    • 🟢

Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили

Общество 09:12   29.09.2023
Оксана Горун
Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили

10 лет лишения свободы и конфискация имущества — суд вынес приговор жителю поселка Новый Бурлук, который «спелся» с оккупантами и подсказывал им, кого из односельчан грабить.

«Государству я не изменил», — заявил на суде 62-летний обвиняемый и не признавал свою вину.

Впрочем, прокуроры доказали обратное.

«Житель пгт Новый Бурлук Чугуевского района активно поддерживал РФ и выражал свою позицию против Украины и ее власти. После оккупации населенного пункта мужчина помогал армии страны-агрессора и стал помощником российского коменданта. С марта прошлого года он «наводил» российских военных на односельчан с целью дальнейшего ограбления. После этого российские военнослужащие вместе с осужденным проводили «обыски» в домах людей и, угрожая мирным жителям оружием, забирали деньги, автомобили, бытовую технику и другое имущество», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

После деоккупации населенного пункта мужчину задержали. Его судили за  пособничество государству-агрессору. Киевский райсуд Харькова признал предателя виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства и местного самоуправления, на 12 лет и с конфискацией имущества.

Читайте также: «Нормально шороха навели» – корректировщик огня по Купянщине пойдет под суд

Защитники российского прихвостня подали апелляцию. Но коллегия судей апелляционного суда оставила приговор без изменений.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ
Юная спортсменка с Харьковщины сбежала в РФ и ждет оккупацию региона — СБУ
28.09.2023, 14:30
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
Оккупанты перешли границу на Харьковщине и начали укрепляться: данные ГПСУ
26.09.2023, 08:34
В Харькове меняют флаг Украины
В Харькове меняют флаг Украины
28.09.2023, 08:27
Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW
Армия РФ активизировала авиацию в Харьковской области — ISW
29.09.2023, 07:43
По Купянску ударили ракетой — Синегубов
По Купянску ударили ракетой — Синегубов
29.09.2023, 08:14
Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили
Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили
29.09.2023, 09:12

Новости по теме:

13:53
В Харькове поймали мужчину, который сорвал золотую сережку с уха пенсионерки
10:26
Семь лет тюрьмы получил мужчина в Харькове за уголовный подарок теще
11:49
Распылил в лицо продавцу газовый баллончик: в Харькове поймали грабителя
11:20
Ворвался в квартиру в Харькове следом за хозяйкой: суд приговорил грабителя
23:11
Средь бела дня напал на прохожего: вероятного грабителя поймали на Салтовке

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 лет лишения свободы и конфискация имущества — суд вынес приговор жителю поселка Новый Бурлук, который «спелся» с оккупантами и подсказывал им, кого из односельчан грабить".