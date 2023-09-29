Обворовывал односельчан вместе с военными РФ: жителя Харьковщины приговорили

10 лет лишения свободы и конфискация имущества — суд вынес приговор жителю поселка Новый Бурлук, который «спелся» с оккупантами и подсказывал им, кого из односельчан грабить.

«Государству я не изменил», — заявил на суде 62-летний обвиняемый и не признавал свою вину.

Впрочем, прокуроры доказали обратное.

«Житель пгт Новый Бурлук Чугуевского района активно поддерживал РФ и выражал свою позицию против Украины и ее власти. После оккупации населенного пункта мужчина помогал армии страны-агрессора и стал помощником российского коменданта. С марта прошлого года он «наводил» российских военных на односельчан с целью дальнейшего ограбления. После этого российские военнослужащие вместе с осужденным проводили «обыски» в домах людей и, угрожая мирным жителям оружием, забирали деньги, автомобили, бытовую технику и другое имущество», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

После деоккупации населенного пункта мужчину задержали. Его судили за пособничество государству-агрессору. Киевский райсуд Харькова признал предателя виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства и местного самоуправления, на 12 лет и с конфискацией имущества.

Защитники российского прихвостня подали апелляцию. Но коллегия судей апелляционного суда оставила приговор без изменений.