Жестоко убил сожительницу и спрятал тело. Житель Харьковщины получил приговор
12 лет за решеткой проведет 55-летний мужчина, который в апреле прошлого года до смерти убил женщину, с которой прожил 10 лет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, трагедия произошла 7 апреля в доме в Лозовой около 20:00. Мужчина и женщина начали ссориться во дворе.
«Злоумышленник толкнул пострадавшую в грудь, от чего она упала на тротуарную плитку. Преодолев таким образом сопротивление, мужчина стал бить женщину ногами по туловищу и голове. Избиение без сознания жертвы длилось около 10 минут. Оставив ее на том же месте, мужчина вернулся в дом», — рассказали правоохранители.
На следующее утро, когда фигурант вышел во двор, увидел, что женщина мертва. Чтобы скрыть преступление, он сбросил тело в выгребную яму, расположенную на территории дома, а затем еще и засыпал его известью. Однако злоумышленника разоблачили правоохранители.
В прокуратуре отметили, что между парой неоднократно возникали конфликты, во время которых мужчина часто пускал в ход кулаки.
В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он объяснил, что женщина была под хмельком, вела себя агрессивно и первая ударила его по голове. По словам мужчины, он не смог сдержать гнев и, находясь в шоковом состоянии, убил сожительницу.
Мужчину признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 лет за решеткой проведет 55-летний мужчина, который в апреле прошлого года до смерти убил женщину, с которой прожил 10 лет.".