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13-річний хлопчик отримав важкі опіки – РФ атакувала село Катеринівка

Події 09:51   21.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
13-річний хлопчик отримав важкі опіки – РФ атакувала село Катеринівка

Безпілотник атакував вранці село Катеринівка Лозівського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Удар прийшовся по приватному будинку. 

Внаслідок “прильоту” загинула жінка. Також постраждав 13-річний хлопчик – він отримав тяжкі опіки.

Наслідки ударів по Лозовій 21 вересня

Тим часом у Харківській облпрокуратурі розповіли про наслідки обстрілу Лозової. Відомо, що місто атакували п’ять БпЛА типу “Герань”.

Наслідки ударів по Лозовій 21 вересня

Загинула жінка. Ще троє людей постраждали: дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, 62-річний чоловік — поранення. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, залізничну інфраструктуру“, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 09:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Безпілотник атакував вранці село Катеринівка Лозівського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Удар прийшовся по приватному будинку. ".