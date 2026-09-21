13-річний хлопчик отримав важкі опіки – РФ атакувала село Катеринівка

Безпілотник атакував вранці село Катеринівка Лозівського району, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Удар прийшовся по приватному будинку.

Внаслідок “прильоту” загинула жінка. Також постраждав 13-річний хлопчик – він отримав тяжкі опіки.

Тим часом у Харківській облпрокуратурі розповіли про наслідки обстрілу Лозової. Відомо, що місто атакували п’ять БпЛА типу “Герань”.

“Загинула жінка. Ще троє людей постраждали: дві жінки отримали гостру реакцію на стрес, 62-річний чоловік — поранення. Пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, залізничну інфраструктуру“, – додали у прокуратурі.