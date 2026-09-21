Де ворог штурмував позиції українських бійців на Харківщині, розповів Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів у районі Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі.

На Куп’янському – СОУ відбили шість штурмів ворога біля Подолів, Ківшарівки, Західного, Радьківки та Фиголівки.

Втрати окупантів на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 91 авіаційний удар, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10237 дронів-камікадзе та здійснили 2903 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 35 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.