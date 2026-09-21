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Де ворог штурмував позиції українських бійців на Харківщині, розповів Генштаб

Україна 08:08   21.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де ворог штурмував позиції українських бійців на Харківщині, розповів Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, передає Генштаб ЗСУ. 

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів у районі Токарівки, Охрімівки, Миколаївки та Вільчі.

На Куп’янському – СОУ відбили шість штурмів ворога біля Подолів, Ківшарівки, Західного, Радьківки та Фиголівки.

Втрати окупантів на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 91 авіаційний удар, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10237 дронів-камікадзе та здійснили 2903 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 35 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було 13 боїв, передає Генштаб ЗСУ. ".