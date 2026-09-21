Где враг штурмовал позиции украинских бойцов на Харьковщине, рассказал Генштаб

В течение минувших суток в Харьковской области было 13 боев, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз в районе Токаревки, Охримовки, Николаевки и Вильчи.

На Купянском – СОУ отбили шесть штурмов врага около Подолов, Ковшаровки, Западного, Радьковки и Фиголовки.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 238 боевых столкновений. Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10237 дронов-камикадзе и произвели 2903 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 35 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

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