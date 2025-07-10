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Обкрадав будинки евакуйованих людей в Куп’янську: мародер сяде на 5 років

Суспільство 16:20   10.07.2025
Вікторія Яковенко
Обкрадав будинки евакуйованих людей в Куп’янську: мародер сяде на 5 років

Вирок отримав 40-річний житель Харківщини, який обчищав будинки в місті Куп’янськ.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік вже мав раніше проблеми із законом. Взимку фігурант перебував у місті Куп’янськ, яке армія РФ регулярно обстрілювала.

«Через постійну загрозу життю значна частина населення була змушена евакуюватися, залишивши свої домівки. Скориставшись ситуацією, чоловік систематично проникав до залишених домоволодінь та викрадав цінні речі: електронну техніку, електроінструмент та велосипеди», – розповіли правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Він проведе у тюрмі 5 років.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2025 в 16:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 40-річний житель Харківщини, який обчищав будинки в місті Куп’янськ.".