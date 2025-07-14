Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие

Происшествия 18:32   14.07.2025
Елена Нагорная
17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие

В Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, он убил и расчленил знакомого, к которому ревновал свою девушку.

По данным областной прокуратуры, конфликт между двумя 17-летними парнями возник в лесополосе по проезду Кольцевому в Харькове поздно вечером 12 июля.

«Фигурант достал нож и нанес оппоненту многочисленные удары ножом, от чего парень скончался на месте. После совершенного нападавший оставил тело в лесополосе и ушел. Злоумышленник сразу сообщил об убийстве своей девушке. Сначала она не поверила, однако согласилась прийти с ним к месту происшествия. Когда они вместе вернулись, девушка увидела тело погибшего, которое лежало на земле. В ее присутствии злоумышленник расчленил тело. С помощью пилы и лопаты он отделил голову, руки и ноги от туловища. Отчлененные части упаковал в мусорные пакеты и закопал в той же лесополосе, а туловище сбросил в заброшенный канализационный колодец. После этого подозреваемый сжег свою одежду, которая была на нем во время совершения преступления», — рассказали в прокуратуре.

Девушка позже сообщила следователям, что парень рассказывал ей о предыдущих конфликтах с убитым, заявлял, что потерпевший якобы издевался над ним, унижал и оскорблял. По его словам, идея убийства появилась у него раньше, а в тот день он просто «решился».

«Девушка находилась в шоковом состоянии и не могла сразу сообщить о происшествии. Только после разговора со следователями она рассказала об обстоятельствах убийства и помогла установить местонахождение тела», — добавили в прокуратуре.

Читайте также: Ударил подростка ножом по голове: мужчину осудили за убийство под Харьковом

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 июля: атаки БпЛА, статистика ударов, убийство
Новости Харькова — главное за 14 июля: атаки БпЛА, статистика ударов, убийство
14.07.2025, 19:03
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
14.07.2025, 14:59
17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие
17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие
14.07.2025, 18:32
Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю
Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю
14.07.2025, 18:53
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
14.07.2025, 17:48
Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить
Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить
14.07.2025, 19:44

Новости по теме:

19:25
Прогноз погоды в Харькове и области на 15 июля: где может пройти дождь
18:53
Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю
18:32
17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие
18:14
Современное искусство на объекте метро: что нарисовали у станции «Турбоатом»
17:48
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)

Вы читали новость: «17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню.".