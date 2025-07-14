17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие

В Харькове сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) 17-летнему парню. По версии следствия, он убил и расчленил знакомого, к которому ревновал свою девушку.

По данным областной прокуратуры, конфликт между двумя 17-летними парнями возник в лесополосе по проезду Кольцевому в Харькове поздно вечером 12 июля.

«Фигурант достал нож и нанес оппоненту многочисленные удары ножом, от чего парень скончался на месте. После совершенного нападавший оставил тело в лесополосе и ушел. Злоумышленник сразу сообщил об убийстве своей девушке. Сначала она не поверила, однако согласилась прийти с ним к месту происшествия. Когда они вместе вернулись, девушка увидела тело погибшего, которое лежало на земле. В ее присутствии злоумышленник расчленил тело. С помощью пилы и лопаты он отделил голову, руки и ноги от туловища. Отчлененные части упаковал в мусорные пакеты и закопал в той же лесополосе, а туловище сбросил в заброшенный канализационный колодец. После этого подозреваемый сжег свою одежду, которая была на нем во время совершения преступления», — рассказали в прокуратуре.

Девушка позже сообщила следователям, что парень рассказывал ей о предыдущих конфликтах с убитым, заявлял, что потерпевший якобы издевался над ним, унижал и оскорблял. По его словам, идея убийства появилась у него раньше, а в тот день он просто «решился».

«Девушка находилась в шоковом состоянии и не могла сразу сообщить о происшествии. Только после разговора со следователями она рассказала об обстоятельствах убийства и помогла установить местонахождение тела», — добавили в прокуратуре.