Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав

Україна 08:25   14.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав

Про бої, які йшли на Харківщині протягом доби, поінформував зранку 14 липня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили вісім штурмів ЗС РФ у районі Вовчанська та Мілового. Тоді як на Куп’янському – ворог наступав сім разів.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки“, – уточнили у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомбу на Шевченкове.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:

Читайте також: ЗСУ контратакували біля Мілового: зміни на фронті прокоментували в ISW

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Троє поранених та один загиблий – результати агресії РФ на Харківщині
Троє поранених та один загиблий – результати агресії РФ на Харківщині
14.07.2025, 08:56
Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав
Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав
14.07.2025, 08:25
Новини Харкова – головне за 14 липня: вранці ворог атакував місто
Новини Харкова – головне за 14 липня: вранці ворог атакував місто
14.07.2025, 09:00
Ранковий «приліт» у Харкові – РФ вдарила БпЛА
Ранковий «приліт» у Харкові – РФ вдарила БпЛА
14.07.2025, 06:59
Вісім пожеж у лісах гасять рятувальники, ворог вдарив по хлібному полю
Вісім пожеж у лісах гасять рятувальники, ворог вдарив по хлібному полю
14.07.2025, 08:05
ЗСУ контратакували біля Мілового: зміни на фронті прокоментували в ISW
ЗСУ контратакували біля Мілового: зміни на фронті прокоментували в ISW
14.07.2025, 07:37

Новини за темою:

07:37
ЗСУ контратакували біля Мілового: зміни на фронті прокоментували в ISW
18:25
Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу
12:31
За добу на півночі області РФ втратила 86 військових і 133 одиниці техніки
08:25
Генштаб: 16 атак росіян відбили СОУ на Харківщині – де наступав ворог
08:10
Генштаб: 13 штурмів РФ відбили українські захисники за добу на Харківщині

Ви читали новину: «Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 08:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, які йшли на Харківщині протягом доби, поінформував зранку 14 липня Генштаб ЗСУ.".