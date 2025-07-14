Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав

Про бої, які йшли на Харківщині протягом доби, поінформував зранку 14 липня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили вісім штурмів ЗС РФ у районі Вовчанська та Мілового. Тоді як на Куп’янському – ворог наступав сім разів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки“, – уточнили у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомбу на Шевченкове.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: