Генштаб: 15 разів атакував ворог на Харківщині – де наступав
Про бої, які йшли на Харківщині протягом доби, поінформував зранку 14 липня Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку СОУ відбили вісім штурмів ЗС РФ у районі Вовчанська та Мілового. Тоді як на Куп’янському – ворог наступав сім разів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки та Колісниківки“, – уточнили у ГШ.
Також окупанти скинули авіабомбу на Шевченкове.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 08:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої, які йшли на Харківщині протягом доби, поінформував зранку 14 липня Генштаб ЗСУ.".