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Генштаб: 15 раз атаковал враг на Харьковщине – где наступал

Украина 08:25   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 15 раз атаковал враг на Харьковщине – где наступал

О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 14 июля Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили восемь штурмов ВС РФ в районе Волчанска и Мелового. Тогда как на Купянском – враг наступал семь раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки», – уточнили в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбу на Шевченково.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 08:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 14 июля Генштаб ВСУ.".