Генштаб: 15 раз атаковал враг на Харьковщине – где наступал

О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 14 июля Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили восемь штурмов ВС РФ в районе Волчанска и Мелового. Тогда как на Купянском – враг наступал семь раз.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки», – уточнили в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбу на Шевченково.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: