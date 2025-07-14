Генштаб: 15 раз атаковал враг на Харьковщине – где наступал
О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 14 июля Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении СОУ отбили восемь штурмов ВС РФ в районе Волчанска и Мелового. Тогда как на Купянском – враг наступал семь раз.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Колесниковки», – уточнили в ГШ.
Также оккупанты сбросили авиабомбу на Шевченково.
Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях россиян:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 14 июля Генштаб ВСУ.".