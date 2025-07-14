Вісім пожеж у лісах гасять рятувальники, ворог вдарив по хлібному полю

Усього за добу в регіоні виникло 29 пожеж, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Три загоряння почалися внаслідок ворожих обстрілів – горіло у Куп’янському, Берестинському та Лозівському районах.

“Вдень російська авіація завдала чергового підступного удару — цього разу ціллю стало хлібне поле неподалік села Шевченкове Великобурлуцької громади Куп’янський район. Внаслідок влучання керованої авіабомби загорілася пшениця на площі 60 гектарів. На щастя, жертв та постраждалих немає”, – зазначили у ДСНС.

Також спалахнуло хлібне поле у селі Шевченкове Куп’янського району на площі 60 гектарів.

Крім того, 15 пожеж виникли у лісах Харківщини, вісім – співробітники ДСНС досі намагаються ліквідувати.